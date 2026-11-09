Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray derbisine ilişkin mesajlar verdi.

Milli aranın ardından zorlu maçlar oynayacaklarını belirten Italiano, Galatasaray'ı ligin en iyi takımı olarak niteledi. İtalyan teknik adam, "Milli aradan sonra zor maçlar var. Deplasmanda oynayacağız. Sonra ligin en iyi takımıyla karşılaşacağız. Rakibimizin hala aç bir takım olduğunu ve aç oyuncularının olduğunu söylemem gerekiyor. Yenmemiz gereken bir maç. Zamanı gelince o maç için hazırlıklar yapacağız. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Biz de yeni bir takımız. Yeni oyuncular, yeni bir hoca ve yeni bir fikir var burada. Dört sene üst üste şampiyon olan bir takıma karşı en iyi şekilde hazır olmalısınız. Ne kadar önemli bir maç olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

"YORGUNLUĞA RAĞMEN MAÇA İYİ BAŞLADIK"

Gençlerbirliği karşısında sezon başındaki oyunlarını sergilediklerini düşündüğünü belirten Italiano, enerjilerini iyi kontrol ederek kazandıklarını söyledi. Temmuz başında sezonu açtıklarını hatırlatan teknik direktör, perşembe ve pazar günleri maç oynamanın oyuncuları yorduğunu dile getirdi.

Italiano, "Yorgunluğa rağmen maça iyi başladık. Büyük takımın nasıl olduğunu gösterdiğimizi düşünüyorum. Düzeltmemiz gereken problemler var. Milli arada bu problemleri çözmek için çalışmaya başlayacağız" diye konuştu.

Puan kaybettikleri Kasımpaşa ve Celtic maçlarını da değerlendiren Italiano, Kasımpaşa'nın formda ve rakibini iyi sınırlayan bir takım olduğunu söyledi. Celtic karşısında ise 70 dakika iyi oynadıklarını düşündüğünü, ancak daha fazlasını yapabileceklerini belirtti. Gençlerbirliği maçında Trossard ve Vlahovic'in kalitesine ihtiyaç duyduklarını ifade eden Italiano, savunmanın da iyi iş çıkardığını kaydetti.

ÜÇ ASİSTLİ TROSSARD'A ÖVGÜ

Karşılaşmada üç golün de pasını veren Leandro Trossard için ayrı bir parantez açan Italiano, oyuncusunun orta sahada kendilerine yeni bir çözüm sunduğunu anlattı.

Italiano, "Orta sahada harika bir iş çıkarttı. Milli aradan geldikten sonra onunla tekrar bu konular üzerinde çalışmak istiyorum. Çünkü bize merkezde büyük yardım sağlıyor. Bize iyi bir opsiyon, bir çözüm sundu" dedi. Trossard'ın tecrübesine de dikkat çeken teknik direktör, bu rol üzerinde oyuncusuyla daha fazla çalışmak istediğini belirtti.

"BİR DEPLASMAN PROBLEMİMİZ VAR"

Yoğun maç takviminde tüm oyunculara ihtiyaç duyduklarını söyleyen Italiano, rotasyon sırasında zaman zaman kalite ve dinamizmden ödün verilebildiğini, yorgunluğun da hesaba katılması gerektiğini ifade etti.

Ligde puan kayıpları yaşamalarına rağmen sezon öncesindeki planları doğrultusunda devam ettiklerini belirten Italiano, milli ara sonrasındaki yoğun programa işaret ederek, "Bir deplasman problemimiz var. Buna çalışıyoruz ve bunu çözeceğiz" açıklamasını yaptı.