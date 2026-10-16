UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Beşiktaş, Almanya temsilcisi Hoffenheim'ı deplasmanda Oh (2) ve Murillo'nun golleriyle 3-2 yenerek haftayı 4. sırada kapattı. İlk iki haftada aldığı iki galibiyetle İlk 24 ihtimalini yüzde 51 oranına taşıyan Siyah-Beyazlılarda teknik direktör Vincenzo Italiano'nun takıma sağladığı katkı ise çok konuşuluyor.

YOK BÖYLE BİR HIRS!

İtalyan çalıştırıcının yönetiminde Almanya deplasmanında sahaya Vlahovic, Cerny ve Salih gibi as oyuncularından mahrum şekilde sahaya çıkan Beşiktaş, ilk yarının sonunda Orkun'u da sakatlığa kurban verdi. Ancak ikinci yarıda iskeletinin önemli parçalarından yoksun kalmasına karşın son derece dinamik bir oyunla skora giden Siyah-Beyazlılar, Almanya'da 3 puanı almayı bildi.

Karşılaşmanın son düdüğü çaldığı anda ise kameralar Vincenzo Italiano'ya çevrildi. Başarılı çalıştırıcı, maç biter bitmez genç öğrencisi Ümit Akdağ'ın yanına koşarak hararetle bir pozisyonu anlatmaya başladı. İlk kez Siyah-Beyazlı formayla sahaya çıkan Akdağ'ın ise hocasını pür dikkat dinlediği anlar kameraya yansıdı.

"HOCA NE DESE HAKLI"

Beşiktaş taraftarları ise maç sonu gündem olan bu görüntüye yorum yağdırdı. Siyah-Beyazlı futbolseverlerin, Italiano'nun hırsına dikkat çektiği yorumların bir kısmı şöyle:

- "Alabileceği topu almayıp faul yaptırmak için kendisini yere attı. Rakip de pozisyon şansı buldu. O yüzden kızdı, bence haklıydı."

- "Herkes diğer teknik direktörler gibi değil, kendini yere attığı için kızdı. Hoca ayakta mücadele istiyor."

- "Hocam neyi niye yapıyorsa doğru yapıyor."

- "Her maç birine bir şeyler anlatıyor, çok babacan adam."

- "Bu bayağı bir ders olmuştur. İki tane pozisyon var, birinde kendini kolay bıraktı diğerinde ise rakipten çekindiği için girmedi. Muhtemelen daha sonra detaylı bir anlatım yapacaktır hoca."

COŞKUYU DA YAŞADI

Öte yandan Italiano, öğrencisi Akdağ'a öğütlerinin ardından galibiyet coşkusunu doyasıya yaşadı. 3 puanın sevincini ilk olarak Rıdvan Yılmaz ile yaşayan başarılı çalıştırıcı, ardından futbolcularıyla birlikte çok sayıdaki deplasman taraftarını selamladı.