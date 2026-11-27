Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 yendikleri maçın ardından Emirhan Topçu'nun sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

Sakatlık yaşayan futbolcunun kontrol için hastaneye gittiğini belirten Italiano, "Emirhan kontrol amaçlı hastaneye gitti. Çok önemli bir durum olduğunu sanmıyorum. Önlem amaçlı ikinci yarıda oynamadı." dedi.

MAÇ YAKLAŞIK 40 DAKİKA DURDU

Beşiktaş, 2026/27 sezonunun beşinci hafta mücadelesinde İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı Gürcistan'da konuk etti. Gürcü polisinin müdahalesi nedeniyle yaklaşık 40 dakika duran karşılaşma, gecikmeli olarak devam etti.

Siyah-beyazlılar, Olaitan ve Orkun Kökçü'nün golleriyle kazandığı maçın ardından 10 puana yükselerek ilk 8 iddiasını sürdürdü.

Italiano, hastaneye kaldırılan taraftarlar için de geçmiş olsun dileğinde bulundu. Beşiktaş Teknik Direktörü, "Bazı taraftarlarımız hastaneye kaldırılmış. Geçmiş olsun demek istiyorum. Bizi desteklediler, gerçekten çok üzgünüm. Camia adına da söylemek istiyorum. Çok iyi bir taraftar kitlesine sahibiz, umarım en kısa sürede sağlıklarına kavuşurlar." ifadelerini kullandı.

"BİZİM HEP BÖYLE OLMAMIZ GEREKİYOR"

Karşılaşma öncesinde zorlanabileceklerini bildiklerini ve oyuna kalite katmayı planladıklarını anlatan Italiano, oyuncularının performansından memnun olduğunu söyledi:

"Çok mutluyum. Oyuncularım çok istekliydi, saldırganlardı. Bizim hep böyle olmamız gerekiyor. Planımız işe yaradı bunu söyleyebiliriz."

Önlerindeki derbiye de değinen Italiano, "Zorluklarla karşı karşıya gelerek kazandığımız için mutluyum. Şimdi önümüzde derbi var. Hepimiz inançlıyız. Hazırlıklara başlayacağız." dedi.