Süper Lig'de Trabzonspor'a 2-0 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo İtaliano için ayrılık iddiası ortaya atıldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun adı Juventus ile anılıyor. İtalyan basınından Sport Mediaset'in haberine göre Italiano, Juventus'un teknik direktör adayları arasında yer alıyor.

Lazio karşısında alınan 3-0'lık yenilginin ardından Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti'nin geleceği tartışma konusu oldu.

ÜÇ MAÇIN SONUCUNA BAĞLI PLAN

Sport Mediaset, Juventus yönetiminin Avrupa Ligi'ndeki Rennes maçı ile ligdeki Lecce ve Genoa karşılaşmalarında iyi sonuç alınamaması halinde Spalletti ile yollarını ayırmayı planladığını yazdı.

Haberde, olası teknik direktör değişikliği için Italiano'nun yanı sıra Simone Inzaghi ve Francesco Farioli'nin de adaylar arasında bulunduğu ileri sürüldü.