Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u deplasmanda 4-2 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmaya ilişkin kaygısını anlattı.

Milli ara sonrasındaki maçların zorluğuna işaret eden Italiano, "Bugünkü maçtan birazcık korktuğumu söyleyebilirim. Çok zor olacağını biliyordum. Çünkü milli aradan sonraki maçlar hep çok zor oluyor. Bugün böyle bir maçı kazanmak bence harika ve zor bir işti" dedi.

'DAHA DİKKATLİ VE KONSANTRE OLMAMIZ GEREKİYOR'

Takımının hücumda geliştiğini ancak savunmada pozisyon vermeyi sürdürdüğünü belirten Italiano, "Pozisyon veriyoruz ve gol yiyoruz. Tabii bu hoşumuza giden, iyi olan bir şey değil" ifadelerini kullandı. Italiano, savunmadaki sorunun dikkat ve konsantrasyondan kaynaklandığını düşündüğünü söyledi.