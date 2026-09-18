Geçen sezon Avrupa'ya trajik şekilde Lausanne-Sport'a elenerek veda eden Beşiktaş, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ni müthiş bir galibiyetle açtı. Sahasında Marsilya'yı İlhan, Cerny, Murillo ve Poku'nun golleriyle 4-1 mağlup eden Siyah-Beyazlılar, ilk 8 hedefi için güçlü bir başlangıç yaptı.

TRİBÜNLER BİR AN OLSUN DURMADI

Siyah-Beyazlı tribünlerin ilk düdükle başlayan şovu da Avrupa basınında dahi ilgi topladı. Maç boyunca takımlarına son ses destek olan Beşiktaşlı taraftarlar, skorun 4-1'e gelmesinin ardından kutlamalara da başladı...

MAÇ SONU GÜNDEM OLAN GÖRÜNTÜ

Beşiktaş'ın iki kulvarda da sezona yaptığı müthiş başlangıcın mimarlarından olan Vincenzo Italiano da maç sonunda verdiği kareyle çok konuşuldu. İtalyan çalıştırıcı, 4-1'lik zaferin ardından galibiyeti kutlamak yerine ilk iş Güney Koreli golcüsü Hyeon-gyu Oh'un yanına koşarak maçın içindeki bir pozisyonu hararetli şekilde anlatmaya başladı.

48 yaşındaki İtalyan çalıştırıcının bu hırsı taraflı-tarafsız futbolseverler tarafından takdirle karşılanırken, sosyal medyadaki yorumların bir kısmı şöyle oldu:

- "Hocam sen istemeye devam et, biz izlemeye devam edelim, sana da oyununa da hayran kaldık."

- "Beşiktaş bu yıl şampiyon olamasa da kalmalı, 2. Gordon Milne dönemi olur."

- "Bu adam deli... Maç bitmiş rakip mahvolmuş bu neyin taktiği 10 gol mü atmak istiyorsun hocam?"

- "Biz gibi işte, bulduk birbirimizi."

- "Biri hocama maçın bittiğini söylesin..."