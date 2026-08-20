UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Litvanya'nın Kauno Zalgiris takımını 3-0 yenen Beşiktaş, rövanş öncesinde önemli avantaj yakaladı. Siyah beyazlılarda teknik direktör Italiano karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik adamın konuşmaları şu şekilde:

"Maça ilk başladık ve evinizde iyi bir iş çıkarmalısınız. Çocukları tebrik ederim, harika iş çıkardılar. Bize inanç var, bunu görüyoruz. Sonuçtan ve oyundan çok mutluyum. Bu maç her şey iyiydi, mükemmel performans... Daha iyi olmalıyız, bu yetmez. Daha çok gol atabilirdik. Böyle kazandığınız maçlarda eğlenmelisiniz. Kaybettiğinizde ders çıkararak gelişmelisiniz."

'YOLUN ÇOK BAŞINDAYIZ'

“Yolun çok başındayız, iki ay bile olmadı geleli. Önümüzde çok günler olacak ve zor günler de olacak. Hep böyle olmayacak. İki aylık süreçten çok mutluyum. Herkesi takıma dahil etmeye çalışıyorum ve herkes elinden geleni yapıyor. Beşiktaş'tayız ve baskı olacak. Bu normal, bunu biliyoruz. Biz her kulvarda sonuna kadar gitmek istiyoruz."