BEŞIKTAŞ’TA orta sahadaki eksikler teknik ekibi yeni arayışlara yöneltti. Orkun Kökçü ve Miretti’nin yokluğunda siyah-beyazlıların en büyük kozlarından biri Olaitan olacak. Orta sahadaki enerjisi ve üretkenliğiyle dikkat çeken 24 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa karşılaşmasında alıştığı pozisyonun dışında görev yapacak.

DAHA FAZLA SORUMLULUK

TEKNİK heyetin planına göre Olaitan, forvet arkasında 10 numara rolünde sahaya çıkacak. Hem oyun kurulumunda sorumluluk alması hem de hücum hattına destek vermesi beklenen genç yıldız, istatistikleriyle de güven veriyor. Bu sezon 1 gol ve 7 asistlik katkı sağlayan başarılı oyuncu, takımın hücum organizasyonlarında önemli bir rol üstleniyor.