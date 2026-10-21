Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında sahalarında oynayacakları Crystal Palace maçı öncesinde Orkun Kökçü'nün yokluğunda Miretti'yi işaret etti. Italiano, ilk 11 konusunda ise henüz karar vermediğini söyledi.

Avrupa Ligi'ndeki ilk iki maçını kazanan siyah-beyazlılar, taraftarı önünde galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

'ORKUN'UN YOKLUĞUNU DOLDURABİLİR'

Sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı olan Orkun Kökçü ile her gün konuştuğunu belirten Italiano, oyuncunun durumunun iyiye gittiğini söylediğini aktardı. Orkun'un kalitesinin eksikliğini hissettiklerini vurgulayan teknik adam, bir an önce takıma dönmesini umduğunu dile getirdi.

Miretti'nin pasları ve yapabildikleri bakımından Orkun'a benzediğini söyleyen Italiano, oyuncunun rakip ceza sahasına girebildiğini ve uzaktan tehlikeli şutlar çekebildiğini belirtti. Italiano, "Bu periyotta Orkun'un yokluğunu doldurabilir" dedi.

İç sahada taraftar desteğine sahip olduklarını da hatırlatan Italiano, Miretti'nin Crystal Palace karşısında Orkun'un yaptıklarını yapabileceğini düşündüğünü ifade etti.

İLK 11 İÇİN SON ANA KADAR BEKLEYECEK

Kadroyu belirlemek için acele etmek istemediğini anlatan Italiano, "Maça 24 saatten fazla var ve beklememiz gerektiğini düşünüyorum. Son ana kadar beklemek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Oh'un büyük bir profesyonel olduğunu ve Hoffenheim karşısında iyi performans gösterdiğini söyleyen Italiano, Crystal Palace maçında da oynayabileceğini belirtti. Ernest Poku'nun az süre almasının bundan sonra oynamayacağı anlamına gelmediğini vurgulayan Italiano, oyuncunun projenin bir parçası olduğunu söyledi. Önündeki üç oyuncunun çok iyi performans sergilediğini belirten teknik adam, Poku'nun her zaman hazır olması gerektiğini ifade etti.

Italiano, "Poku ileride başrol oyuncularından biri olabilir" diyerek oyuncunun ilk 11'de başlayabileceğini ya da sonradan oyuna girebileceğini kaydetti.

Ümit Akdağ'ın ise Kocaelispor maçına hazırlık sürecinde milli takımdaki oyuncular nedeniyle oynama ihtimali bulunduğunu, ancak hastalandığı için forma giyemediğini anlattı. Hoffenheim karşısında bir dakika süre alan Ümit'in Crystal Palace maçında ilk 11'de olabileceğini belirten Italiano, oyuncunun Beşiktaş'a çok yardımcı olacağına inandığını söyledi.

'GERÇEK BİR BEŞİKTAŞ KİMLİĞİ'

Takıma bir oyun kimliği kazandırmak için sezon başından bu yana çalıştıklarını anlatan Italiano, şu ana kadar iyi performanslar ortaya koyduklarını ancak daha iyisini yapabileceklerini belirtti.

Italiano, "En büyük hedefimiz gerçek bir Beşiktaş kimliği oluşturabilmek diyebilirim" dedi.

Galibiyetlerin de mağlubiyetlerin de ardından bir sonraki karşılaşmaya odaklanılması gerektiğini vurgulayan teknik adam, kaybedilen maçların analiz edilmesinin ve hataların düzeltilmesinin önemine dikkat çekti. Trabzonspor ve Amedspor maçlarını geride bıraktıklarını ifade eden Italiano, Avrupa Ligi'nde puanlar almaları gerektiğini söyledi.