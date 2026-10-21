Süper Lig'de Trabzonspor'a 2-0 mağlup olan ve bu sezon ligde 3. kez kaybeden Beşiktaş, söz konusu mağlubiyetlerin tamamını deplasmanda yaşadı..

Savunma hattında problemler yaşayan siyah beyazlı ekipte teknik heyet değişime hazırlanıyor. Sabah'ın haberine göre defanstaki soruna çözüm arayan teknik direktör Italiano, Crystal Palace karşısında stoperde Ümit Akdağ'a şans verebilir.

Vincenzo İtaliano'nun ekibi, oynadığı son 5 mücadelede de kalesini gole kapatamadı. Beşiktaş oynadığı ilk 11 maçta kalesinde sadece 5 gol görmüştü. İlk 5 müsabakada gol yemeyen Beşiktaş, son 5 haftada ise bu durumun tersini yaşadı. İtalyan teknik adam, savunmada değişim yaparak tabloyu yeniden ilk 5 haftadaki konuma getirmeyi hedefliyor.