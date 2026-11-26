Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Hapoel Beer-Sheva karşılaşması öncesinde kadro tercihlerini anlattı. Doğan Alemdar'ın Beşiktaş formasıyla ilk maçına çıkacağını açıklayan Italiano, oyuncusunun antrenmanlardaki mücadelesine dikkat çekti.

Beşiktaş, 2026/27 sezonunun 5. hafta mücadelesinde İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı Gürcistan'da konuk edecek.

"BU ŞANSI HAK ETTİ"

Italiano, Doğan Alemdar tercihini şu sözlerle açıkladı:

"Doğan Alemdar, mükemmel bir insan. Çok profesyonel ve antrenmanlarda sonuna kadar mücadele ediyor. Bugün ona bu şansı vermek istedim. Bu şansı hak etti. Beşiktaş formasıyla ilk maçı olacak."

Taylan Bulut'a da süre vermek istediğini belirten Italiano, "Taylan Bulut da az süre alan oyuncularımızdan biri. Ona da süre vermek istedim. Orkun aramıza döndü. İyi bir maç çıkaracağız. Oyuncularıma inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"8 SAAT YOLCULUK KOLAY DEĞİL"

Karşılaşma öncesindeki yolculuğa da değinen Italiano, "Zor bir yolculuk geçirdik. Hepimiz korktuk. Şanslıyız, çünkü başımıza sıkıntılı bir durum gelmedi. 8 saat yolculuk kolay değil" dedi.

Takımına güvendiğini vurgulayan teknik direktör, "İnancım tam. Bugün iyi bir maç çıkarmak istiyoruz. Elimizde diri oyuncular var. İyi performans göstereceklerdir" diye konuştu.