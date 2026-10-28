Süper Lig'in zorlu virajında Başakşehir karşısında üç puan arayan Beşiktaş'ta sahneye yine Hyeon-Gyu Oh çıktı. Mücadelenin kilitlendiği anlarda teknik heyetin hamlesiyle oyuna dahil olan 25 yaşındaki santrfor, ayağının tozuyla rakip fileleri havalandırarak siyah-beyazlılara hayati bir galibiyetin kapısını araladı.

Daha önce Avrupa arenasında Hoffenheim deplasmanında 2 gol ve 1 asistle yıldızlaşarak kalitesini konuşturan Güney Koreli yıldız, ligdeki bu kritik dokunuşuyla tesadüfen parlamadığını bir kez daha kanıtladı ve siyah-beyazlı tribünlerin takdirini topladı.

YEDEK KALMAYI ASLA SORUN ETMİYOR

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Oh’un yükselen grafiğinin arkasında ise müthiş bir profesyonellik ve adanmışlık yatıyor. Kadroya giremediği ya da kulübede beklediği dönemlerde dahi küsmeyen ve moralini daima zirvede tutan başarılı futbolcu, antrenman sahasındaki hırsı ve temposuyla teknik heyetin en güvendiği isimlerin başında geliyor.

Bencil olmayan oyun anlayışı ve takım savunmasına verdiği destekle tam bir görev adamı profili çizen 25 yaşındaki forvet, yalnızca skoru değiştirmeyi değil, siyah-beyazlı armanın başarısını her şeyin üstünde tutarak formasını söke söke almaya kararlı olduğunu gösteriyor.

GOLLERİYLE VLAHOVİC'İN ENSESİNDE

Hyeon-Gyu Oh’un yakaladığı bu yüksek form grafiği, Beşiktaş’ın birinci santrforu konumundaki dünya yıldızı Dusan Vlahovic üzerindeki rekabet baskısını da kaçınılmaz olarak artırdı. Sırp golcünün mevcut konumunu koruma arzusu ile Oh’un formayı kapma yönündeki bitmek bilmeyen iştahı, Kara Kartal'ın hücum hattına üst düzey bir dinamizm kazandırdı.

İki yıldızın da her an skoru değiştirebilecek kapasitede olması, teknik direktör Vincenzo Italiano’nun elini fazlasıyla güçlendirirken, İtalyan çalıştırıcının önümüzdeki haftalarda ilk 11 tercihini yaparken bir hayli zorlanacağı ve forvet hattında "tatlı bir baş ağrısı" yaşayacağı kesin görünüyor.