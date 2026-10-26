Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Maçın ardından konuşan teknik direktör Vincenzo Italiano, Oh, Junior Olaitan ve Ndidi'nin performanslarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Galibiyeti ikinci yarıda aldıklarını belirten Italiano, "İlk yarıya iyi başladık, kazanma isteğimiz güzeldi. Son 20 metrede eksiklik vardı, daha iyi işler çıkarabilirdik. Maç öncesi ikinci yarı değişikliklerle daha güçlenebileceğimizi söylemiştim. Oh harika performans gösterdi, tebrik ediyorum. Bu ligde kolay maç yok, kesinlikle önemli galibiyet oldu" dedi.

"ÇOK GÜZEL İKİ GOL ATTI"

Junior Olaitan'ın performansını ayrıca değerlendiren Italiano, oyuncusundan daha fazla uzaktan şut denemesi istediğini söyledi. İtalyan teknik adam, "Junior Olaitan ile hep konuşuyoruz, asistler yaptı, gol de atması lazımdı. Çok güzel iki gol attı. Uzaktan güzel şutlar çekebiliyor, bunu daha fazla yapması lazım. Böylece maçı aldık" ifadelerini kullandı.

Oh'un profesyonelliğini vurgulayan Italiano, "Oh çok profesyonel bir oyuncu. Dusan Vlahovic ve Semih Kılıçsoy ile birlikte bütün sezon bize yardım edecekler. Oh'tan çok memnunum. Olaitan ve Ndidi'den de çok memnunum" diye konuştu.

Savunma performansına da değinen Italiano, "Uzun zamandır gol yiyorduk. Bu maçı gol yemeden bitirdiğimiz için ekstra mutluyum" sözleriyle açıklamalarını tamamladı.