Beşiktaş'ın deplasmandaki puan kayıpları Trabzon'da da sürdü. Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor'a konuk olan siyah-beyazlılar, sahadan 2-0 mağlup ayrılarak bu sezon ligde çıktığı dört dış saha maçında üçüncü yenilgisini aldı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Ozan Tufan ve Muhammed Salah kaydetti. Bu sonuçla 15 puanda kalan Beşiktaş beşinci sıraya geriledi. Puanını 16'ya çıkaran Trabzonspor ise siyah-beyazlıları geride bıraktı.

TEK DEPLASMAN GALİBİYETİ FENERBAHÇE'YE KARŞI

Italiano yönetimindeki Beşiktaş, bu sezon ligde dış sahadaki tek galibiyetini Fenerbahçe karşısında 2-1'lik skorla aldı. Siyah-beyazlılar diğer deplasman maçlarında Alanyaspor'a 1-0, Amed SK'ye 3-2 ve Trabzonspor'a 2-0 yenildi.

Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de oynadığı dört deplasman maçının hiçbirinde ilk yarıyı önde tamamlayamadı.