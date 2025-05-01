İtalya vizesi almak için aylar öncesinden randevu alan binlerce kişi, beklenmedik bir kararla şoke oldu.

Kurban Bayramı ve Mayıs ayındaki resmi tatil dönemini kapsayan vize randevularının önemli bir kısmı, “kategori farkı” gerekçesiyle iptal edildi.

Bu durum, 5 bin kişinin seyahat planlarını etkilerken, seyahat acenteleri dün İstanbul Astoria AVM’de bir araya gelerek tepkilerini dile getirdi.

İPTALLERİN GEREKÇESİ 'KATEGORİ UYUMSUZLUĞU'

İtalya Konsolosluğu’nun vize başvurularını yürüten iDATA, iptallerin gerekçesi olarak başvuru türü ile sunulan belgeler arasındaki uyumsuzluğu gösterdi.

İddiaya göre, bazı başvuru sahipleri “turistik” yerine yanlışlıkla “ticari” veya “aile ziyareti” kategorisini seçti.

Ancak acenteler, bu gerekçeyi adaletsiz buluyor. Sektör temsilcileri, yıllardır vize işlemi yapan deneyimli firmaların da aynı sorundan etkilendiğini, sürecin şeffaf olmadığını savundu.

SİSTEM HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

Mayıs ayındaki tatil dönemi nedeniyle Schengen ülkelerine seyahat talebinin artması bekleniyordu. Ancak acenteler, yoğun talebe rağmen sistemin hazırlıksız yakalandığını, yüzlerce kişinin mağdur olduğunu belirtti. Ödemesi yapılmış randevuların iptal edilmesi, yolculara hem zaman hem de maddi kayıp yaşattı.

RANDEVU AYRICALIĞI İDDİASI

Sektörde yankı uyandıran bir diğer iddia ise randevuların bazı kişilere önceden bildirildiği yönünde. Sistemin yalnızca İtalyanca veya İngilizce arayüzde randevu açtığı, Türkçe arayüzde ise bu imkanın görünmediği öne sürüldü. Bu durum, belirli gruplara avantaj sağlandığı ve başvuru hakkının eşit dağıtılmadığı eleştirilerine yol açtı.

iDATA'DAN 'TATMİN ETMEYEN' AÇIKLAMA

iDATA, konuyla ilgili kısa bir açıklama yaparak, yanlış gidiş amacı ile alınan randevuların iptal edildiğini ve doğru kategoriden yeniden başvuru yapılması gerektiğini belirtti. Ancak bu açıklama, ne acentaları ne de yolcuları tatmin etti. İade süreçlerindeki aksaklıklar ve iletişim kanallarının tıkanması, şikayetleri artırdı. İtalya Konsolosluğu ise henüz resmi bir açıklama yapmadı.

MAĞDURİYET BÜYÜYOR

Vize krizinin çözümü için acentalar ve yolcular, konsolosluktan acil bir açıklama bekliyor. Sektör temsilcileri, “Bu belirsizlik, hem turizme hem de Türkiye-İtalya ilişkilerine zarar veriyor” diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

ERDOĞAN İTALYA'DA NE DEMİŞTİ?

İki gün önce Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Roma’da Türkiye-İtalya İş Forumu'nda vize meselesiyle, "Vize konusunu gündeme getirmek iki tarafın da yararına olacaktır. İş dünyamızın vize konusunda yaşadıkları güçlüklerin ekonomik ilişkilerimize ket vurduğunu görüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

MELONİ'DEN TEŞEKKÜR

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ise, "Göç konusunda da konuştuk. Türkiye kaynaklı düzensiz göç sıfıra indi, teşekkür ediyorum" demişti.