İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, muhalefet partilerinin gelecek yıl yapılacak genel seçimlerde zaferi garantilemeye yönelik siyasi bir girişim olarak nitelendirirdiği seçim sistemi reformunu hayata geçirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Cuma günü parlamentoda başlaması planlanan görüşmeler öncesinde açıklamalarda bulunan Başbakan Meloni, bu değişikliklerin İtalya’yı geçmişteki siyasi çalkantılardan uzak tutarak istikrarlı bir hükümet yapısına kavuşturacağını savundu.
Meloni, İtalya'nın artık Avrupa'da bir istikrar çıpası olarak görüldüğünü belirterek ülkenin yeniden istikrarsız bir döneme dönmesini istemediğini ifade etti.
YENİ SİSTEM NASIL İŞLEYECEK
Hükümetin önerisinin merkezinde, nispi temsil sisteminin korunması ancak en çok oyu alan siyasi koalisyona, mutlak çoğunluğu sağlayamasa bile hükümet kurabilmesi için parlamentoda ekstra sandalye sağlayan bir "çoğunluk ödülü" verilmesi yer alıyor.
Parlamentodaki sandalyelerin yüzde 17,5'ine kadar ulaşabilen bu bonustan yararlanabilmek için partilerin ortak bir platformda seçime girmesi ve bir başbakan adayı üzerinde uzlaşması gerekiyor.
Koalisyonun bu çoğunluk ödülünü alabilmesi için en az yüzde 42 oranında oy alması şartı aranıyor; aksi takdirde ekstra sandalyeler nispi olarak dağıtılacak.
Meloni, en çok oyu alan tarafa beş yıl boyunca ülkeyi yönetme gücü veren bu sistem üzerinde sol muhalefet dahil herkesin uzlaşması gerektiğini savunuyor.
MELONİ'N SEÇİM KORKUSU
Siyaset bilimci Lorenzo Castellani, reformun Meloni'nin gelecek yıl Nisan ayı gibi erken bir tarihte yapılabilecek seçimlerdeki yeniden seçilme kaygılarını yansıttığını belirterek, seçim kurallarını değiştirmenin bir zayıflık işareti olduğunu ifade etti.
Demokratik Parti lideri Elly Schlein, yasanın bazı unsurlarının açıkça anayasaya aykırı olduğunu iddia ederek reformu engelleyeceklerini açıkladı.
Parti üyesi Marco Meloni teklifi gücü tek bir kişide toplayan "otoriter bir plan" olarak nitelendirirken, Più Europa partisinden Riccardo Magi ise düzenlemeyi iktidar koalisyonuna çoğunluk sağlamaya yönelik antidemokratik bir adım olarak eleştirdi.
SİYASİ DENGELER DEĞİŞECEK
İktidardaki İtalya’nın Kardeşleri Partisi'nin Parlamento Grup Başkanvekili Senatör Lucio Malan ise sistemin istikrarlı bir hükümet sağlayacağını savunarak, bunun otomatik bir zafer anlamına gelmediğini ve kendilerinin de yenilebileceğini söyledi.
Yeni düzenlemede koalisyonların başbakan adaylarını önceden belirleme zorunluluğunun, muhalefetteki Demokratik Parti lideri Schlein ile 5 Yıldız Hareketi lideri Giuseppe Conte arasında liderlik rekabeti yaratabileceği öngörülüyor.
Ayrıca yasa tasarısı, küçük partilerin seçime girebilmesi için 500 bin imza toplamasını şart koşuyor.
Bu adımın, iktidar ortağı Lig partisinden ayrılan eski general Roberto Vannacci’nin sağcı Ulusun Geleceği hareketini engellemeye yönelik olduğu iddia ediliyor.
Harekete katılan eski milletvekili Edoardo Ziello imza şartını "saçma" olarak nitelendirirse de ilerleyişlerini durduramayacağını ifade etti.