İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, yapay zeka ile üretilen fotoğraflarla gündeme oturdu. Deepfake yöntemiyle yapılan sahte fotoğrafı resmi X hesabından paylaşan Meloni, tepki gösterdi.

Meloni, "Son günlerde şahsıma ait, yapay zeka ile üretilmiş ve gerçekmiş gibi servis edilen çeşitli fotoğraflar dolaşıyor. Kabul etmeliyim ki; bu görüntüleri hazırlayanlar, en azından paylaştığım bu örnekte beni olduğumdan daha iyi göstermişler. Ancak asıl mesele, yalan ve iftira üretmek uğruna artık her türlü aracın kullanılıyor olmasıdır" dedi.

"DEEPFAKE TEHLİKELİ BİR SİLAH"

Sorunun sadece kendisiyle sınırlı olmadığını ifade eden İtalyan lider, siber güvenliğin ve kişisel hakların korunmasının önemine değindi:

"Deepfake görüntüleri, herkesi aldatabilecek, manipüle edebilecek ve vurabilecek tehlikeli bir araçtır. Ben bir Başbakan olarak kendimi savunabilirim; ancak birçok savunmasız vatandaş bu imkana sahip değil. Bu teknoloji, masum insanların hayatlarını karartabilecek bir silaha dönüşebilir."

Meloni, sosyal medya kullanıcılarına yönelik bir sağduyu çağrısında bulunarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu yüzden her zaman geçerli olması gereken bir kuralımız olmalı: İnanmadan önce doğrulayın, paylaşmadan önce ise doğruluğundan emin olun. Çünkü bugün hedef benim, yarın ise herhangi biriniz olabilirsiniz."