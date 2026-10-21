İtalya, hafta sonu Milano'nun merkezi olan alışveriş bölgesinde mağazaların yağmalandığı ve mülklerin ateşe verildiği şiddetli protestoların ardından Salı günü yeni güvenlik tedbirleri duyurdu.

Hükümet tarafından hazırlanan kararname kapsamında yıl sonuna kadar Milano'ya 500 ilave askerin sevk edilmesi, 18 yaşından küçük protestocuların yol açtığı zararların aileleri tarafından karşılanması ve 14 yaşın üzerindeki kişilerin yargılanmasının kolaylaştırılması planlanıyor.

Kararname doğrultusunda protestolar sırasında yağma ve şiddet olaylarına katılım göstermek yeni bir suç olarak tanımlandı.

Bu eylemi gerçekleştirenlere 5 yıla kadar hapis ve 20 bin Euroya (22 bin 500 dolar) kadar para cezası verilmesi öngörülüyor.

Suçu işleyenlerin yüzlerini kapatması ya da olaylar sırasında birinin yaralanması durumunda cezalar artırılacak.

HASARIN PARASINI AİLELER KARŞILAYACAK

Göstericilerin mülke verilen zararları tazmin etmekle yükümlü olacağını belirten Başbakan Giorgia Meloni, reşit olmayanların neden olduğu tahribattan da ailelerin sorumlu tutulacağını bildirdi.

Parlamento tarafından 60 gün içinde yasalaştırılması gereken düzenleme, aksini ispatlayamadıkları sürece 14 yaşın üzerindeki herkesin eylemlerinin bilincinde olduğunu doğrudan kabul ediyor.

Bu tespit daha önce hâkimlerin takdir yetkisinde bulunuyordu. Meloni ayrıca gözaltı merkezlerine yeni yatak kapasitelerinin ekleneceğini ve çocuk adaleti sistemine yeni hâkimlerin atanacağını açıkladı.

Sosyal medya üzerinden bir video yayımlayan Başbakan Giorgia Meloni, olaylarda çok sayıda genç göstericinin bulunmasını "acı verici ve korkutucu" olarak nitelendirdi.

Meloni, "Gençler ... bir şeyleri parçalamak, çalmak ve bunu yaparken kendilerini videoya kaydetmek için meydana geldi.

Bu, söz konusu görüntülerin başkaları tarafından taklit edilecek bir modele dönüşmesini engellemek için de ciddiyetle ele almamız gereken bir fenomendir" ifadelerini kullandı.

500 ASKER ŞEHRE İNDİ

Cumartesi günü Milano kent merkezinde polisle çatışmaya giren, mağazaları yağmalayan ve binaları ateşe veren çoğunluğu maskeli eylemcileri dağıtmak amacıyla güvenlik güçleri tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Pazar günü de devam eden yağma ve şiddet olaylarında yetkililer, iki gün boyunca 100'den fazla polis memurunun yaralandığını bildirdi.

Milano polisi, Cumartesi gecesi gerçekleşen olaylara yabancı uyrukluların yanı sıra yabancı kökenli ailelerden doğan çok sayıda İtalyan vatandaşının da dahil olduğu yaklaşık 2 bin gencin katıldığını aktardı.

Bu gençleri dağıtmak için ordu göreve çağrıldı. 500 asker Milano'da prtoestoculara karşı görevlendirildi.

Hafta sonu boyunca gözaltına alınan yaklaşık 50 kişiden 30'dan fazlasının reşit olmadığı belirtildi.

İtalya'daki gerginliğin, komşu Fransa'da artan yaşam maliyetlerine tepki göstermek ve lise öğrencilerinin taleplerini desteklemek amacıyla düzenlenen ülke çapındaki protestolarla aynı döneme rastladığı; Fransız polisinin de gösterilere karışan şiddet yanlısı grupları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandığı bildirildi.