İtalya, etkisini artıran aşırı sıcak hava dalgasıyla mücadele ederken, "kırmızı alarm" verilen kentlerin sayısı yükseliyor. Ülkenin farklı bölgelerinde devam eden orman yangınlarına yönelik söndürme çalışmaları da sürüyor.

KIRMIZI ALARM UYGULANAN ŞEHİR SAYISI 16 OLACAK

Sağlık Bakanlığı, yarın için başkent Roma'nın yanı sıra Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Floransa, Frosinone, Cenova, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Torino ve Viterbo'yu "kırmızı alarm" kapsamına aldı. Böylece yüksek sıcaklık nedeniyle alarm verilen kent sayısı 15'e ulaştı.

Bakanlık, cuma günü Milano'nun da listeye dahil edileceğini ve "kırmızı alarm" uygulanan şehir sayısının 16'ya çıkacağını açıkladı.

'40 DERECEYİ AŞABİLİR' UYARISI

Meteoroloji uzmanları, İtalya'nın orta ve güney kesimlerinde sıcaklıkların 40 dereceyi aşabileceği uyarısında bulundu. Ülkenin kuzeyinde ise bu geceden itibaren sağanak yağış ve gök gürültülü fırtınaların etkili olması bekleniyor.

SU TÜKETİMİNE YÖNELİK KISITLAMALAR

Aşırı sıcaklarla birlikte su sıkıntısı da baş gösterdi. Kuzeydeki Piyemonte Bölgesi'nde su kaynakları üzerindeki baskı artarken, bölge yönetiminin İsviçre'den alınan su miktarını artırmayı değerlendirdiği bildirildi. Bazı belediyeler ise içme suyu tüketimine yönelik kısıtlamalar uygulamaya başladı.

KOLEZYUM’UN ÖNÜNDE EYLEM

Öte yandan "Greenpeace", küresel ısınmaya dikkat çekmek amacıyla Roma'nın simge yapılarından Kolezyum'un önünde dikkat çeken bir eylem gerçekleştirdi. Kurulan buz heykeller, ülkeyi etkisi altına alan sıcak hava dalgasının ortasında güneş altında erimeye bırakıldı.