İtalya genelinde farklı bölgelerde yer alan eğitim kurumlarına elektronik posta aracılığıyla eş zamanlı bomba ihbarı yapıldı. Anonim kaynaklı tehdit mesajları nedeniyle ülke genelinde çok sayıda okulda tahliye işlemi gerçekleştirildi.

İtalyan kamu yayıncısı Rai News 24'ün aktardığı bilgilere göre, daha önce süpermarketlerin soğutma sistemlerine yönelik siber saldırılar ve uçaklara yapılan asılsız bomba bildirimlerinin ardından bu kez eğitim kurumları hedef alındı. "Mikhail Andropov" imzasını taşıyan bir e-posta ile iletilen tehdit metninde, çeşitli okullara patlayıcı yerleştirildiği öne sürüldü.

EĞİTİM BAKANI: SAYI ARTABİLİR

Konuya ilişkin açıklama yapan İtalya Eğitim Bakanı, bomba ihbarının yaklaşık 300 okulu kapsadığını ve sürecin takibinde bu sayının yükselebileceğini belirtti. İhbarın ulaştığı binalara güvenlik güçleri sevk edilirken, uzman ekiplerce kontrol ve arama faaliyetleri başlatıldı.

BAŞKENT ROMA'DA KREŞLER DE BOŞALTILDI

Alarm durumuna geçilen başkent Roma'da çok sayıda eğitim kurumunda öğrenciler ve personel tahliye edildi. Güvenlik tedbirleri kapsamında Roma'nın Appio-Tuscolano bölgesindeki okulların yanı sıra çevredeki kreşlerin de tedbir amacıyla boşaltıldığı kaydedildi.

İÇİŞLERİ BAKANI'NA PARLAMENTO ÇAĞRISI

Gelişmelerin ardından muhalefetteki 5 Yıldız Hareketi (M5S) Milletvekili Luca Pirondini, yaşanan durumun ciddiyetine dikkat çekti. Pirondini, İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi'nin konuya ilişkin İtalyan Parlamentosu'na gelerek resmi bir bilgilendirme yapması gerektiğini ifade etti.