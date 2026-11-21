İtalya'da emniyet ve istihbarat teşkilatlarında uzun yıllar üst düzey görevlerde bulunan eski emniyet müdürü Gianni de Gennaro'nun ölüm haberi ülkede gündem oldu. İtalyan ANSA ajansının haberine göre, 78 yaşındaki De Gennaro, Toskana Bölgesi'ndeki evinde sabah saatlerinde ölü bulundu.

İlk incelemelerde De Gennaro'nun silahıyla yaşamına son verdiği değerlendirildi. Ölüm haberi, eski emniyet müdürünün adının yakın dönemde yeniden gündeme geldiği mafya saldırısı soruşturmasının tartışıldığı bir dönemde geldi.

1992'DEKİ MAFYA SALDIRISI SORUŞTURMASINDA ADI GEÇMİŞTİ

De Gennaro'nun adı, İtalya tarihinin en kanlı mafya saldırılarından biri olarak bilinen Via D'Amelio saldırısına ilişkin soruşturmada gündeme gelmişti.

19 Temmuz 1992'de Palermo'da düzenlenen saldırıda ünlü yargıç Paolo Borsellino ile 5 polis memuru hayatını kaybetmişti. Caltanissetta Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, saldırının ardından gerçekleştirilen soruşturmanın yanlış yönlendirildiği ve bazı belgelerin gizlendiği iddiaları incelenmişti.

Bu kapsamda, o dönem Emniyet Mafya ve Organize Suç Örgütleriyle Mücadele Biriminin sorumlusu olan De Gennaro hakkında ev hapsi talep edilmişti. Ancak hakim bu talebi reddetmiş, savcılık ise karara itiraz etmişti. De Gennaro hakkındaki iddialarla ilgili kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı bulunmuyordu.

MELONİ'DEN TAZİYE MESAJI

De Gennaro'nun ölümünün ardından İtalya siyasetinden de peş peşe açıklamalar geldi.

Başbakan Giorgia Meloni, yaptığı yazılı açıklamada eski emniyet müdürünün trajik ölümünden dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirterek ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda De Gennaro'yu devletin sadık bir hizmetkarı olarak nitelendirdi. Salvini, eski emniyet müdürünün kariyeri boyunca medya ve yargı baskısına maruz kaldığını savunarak ailesine ve yakınlarına taziyelerini iletti.

Muhalefetteki Italia Viva Partisinin lideri Matteo Renzi ise De Gennaro'nun ölüm haberinin kendisini derinden sarstığını ifade etti. Renzi, eski emniyet müdürünü devletin derin yapısını temsil eden önemli isimlerden biri olarak tanımladı.

BORSELLİNO'NUN KARDEŞİNDEN SAVCILIĞA TEPKİ

1992 yılında düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden yargıç Paolo Borsellino'nun kardeşi Salvatore Borsellino da ölüm haberinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

ANSA ajansına konuşan Salvatore Borsellino, De Gennaro'nun ölümüyle ilgili Caltanissetta Savcılığını eleştirdi. Soruşturmanın yetki alanına ilişkin itirazlarını dile getiren Borsellino, savcılığın intihara teşvik yönünden sorumluluğunun değerlendirilmesi gerektiğini öne sürdü.

De Gennaro'nun ölümü, hem İtalya'nın yakın tarihindeki mafya saldırılarına ilişkin soruşturmayı hem de eski emniyet müdürü hakkındaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.