Dünya'da her yıl 10 binlerce insan alkollü araç kullanırken meydana gelen kazalarda yaşamını yitiriyor.

İtalya da bu ölümler önlemek için yeni bir uygulamaya geçti.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini, daha önce 0,8 promilden fazla alkollü araç kullanmaktan ceza alan sürücülere karşı tedbirleri arttıran kararnameyi imzaladı.

Kararnameye göre, söz konusu sürücüler, sadece "alkol kilidi" olan araçları kullanabilecek ya da özel araçlarına "alkol kilidi" takmak zorunda olacak.

Bu sürücüler, araçlarını çalıştırmadan önce cihaz üstünden nefes kontrolü yapacak ve eğer alkol testinden geçemezlerse aracın motoru çalışmayacak.

"Alkol kilidi" sistemi, alkol seviyesi sıfır olduğunda motorun çalışmasına izin verecek.

Kararnamenin amacının, alkollü şekilde araç kullanmayı caydırmak ve yol güvenliğini arttırmak olduğu belirtildi.

Bu son tedbirin, Kasım 2024'te kabul edilip aynı yıl aralık ayında parlamentoda kabul edilen, trafik cezalarını arttıran yasal düzenlemenin bir parçası olduğu ifade edildi.

TÜRKİYE'DE AYNI UYGULAMA OLACAK MI?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Uygulamaya geçen sisteme göre, çeşitli cihazlarla sürücünün alkol oranı belirlenecek. Alkol kilidi ile sınırı aşmış sürücülerin araç kullanmaları otomatik olarak engellenecek.

Araçlarda, alkol kilidinin hemen yanında, sürücü için acil durum şeritte tutma sistemi de yer alacak.

Bu test sonrası alkol oranına göre araç sürücüyü uyarıyor ve alkol oranı yüksekse araç çalışmıyor.

Düzenleme, ilgili Avrupa Birliği mevzuatına uyum kapsamında hazırlandı.