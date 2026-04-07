İtalya’da bilim insanları, Alpler’de bir ay geçirmek isteyen gönüllülere hem ücretsiz konaklama hem de ödeme teklif ediyor. Ancak bu fırsat bir tatilden çok, bilimsel bir deneyin parçası olmayı içeriyor.

Araştırma kapsamında seçilecek kişiler, yaklaşık 2.300 metre yükseklikte bulunan bir dağ kulübesinde 4 hafta boyunca yaşayacak. Katılımcıların tüm yemek ve konaklama masrafları karşılanırken ayrıca 400 euro ödeme yapılacak.

Projenin arkasında yer alan Eurac Research, insan vücudunun orta yükseklikteki rakımlara nasıl uyum sağladığını anlamayı hedefliyor. Çünkü bugüne kadar yapılan çalışmaların büyük bölümü daha yüksek rakımlara odaklanmış durumda.

SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

Deney birkaç aşamadan oluşuyor:

-Önce düşük rakımda başlangıç ölçümleri

-Ardından Alpler’de 4 haftalık yaşam

-Son olarak tekrar sağlık kontrolleri

Bu süreçte katılımcılar boş zamanlarında çalışabiliyor, dinlenebiliyor ya da doğanın tadını çıkarabiliyor.

HERKES BAŞVURAMIYOR

Projeye katılmak için bazı şartlar var:

-18–40 yaş aralığında olmak

-Kronik hastalık bulunmaması

-Sigara, alkol ve yoğun spor alışkanlıklarının olmaması

Ayrıca deney öncesinde belirli bir süre yüksek rakımda bulunmamış olmak gerekiyor.

Dünya genelinde 200 milyondan fazla insan 2.000 metre üzerindeki bölgelerde yaşıyor. Ancak bu yüksekliklerin insan sağlığı üzerindeki etkileri hâlâ tam olarak bilinmiyor. Bu araştırma, hem bilim dünyası hem de dağ turizmi ve sağlık alanı için önemli veriler sağlayabilir.