İtalya merkezli kültür sanat ve yaşam tarzı dergisi Solo Sì Chi'ye verdiği röportajda Ahu Yağtu, ekranlarda kötü karakterleri canlandırmaktan keyif aldığını söyledi. Ülkede “Kadın” dizisiyle tanınan oyuncu, rolü nedeniyle ‘kötü kadın’ olarak görülmekten endişe etmediğini belirtti.

''KÖTÜ KADIN OLMAK EĞLENCELİ''

Yağtu, rolü hakkında şunları söyledi:

“Bu beni eğlendiriyor. Hem karakter olarak hem gerçek hayatta. İzleyici sürekli ‘Şimdi ne yapacak?’ diye merak ediyor.”

Oyuncu, kötü karakter rolünün izleyicide merak uyandırdığını ve bunun kendisine keyif verdiğini vurguladı.

''OĞLUMLA VAKİT GEÇİRMEK İYİ GELİYOR''

Set dışında ise ailesi ve arkadaşlarıyla vakit geçirdiğini, spor yaptığını ve müzikle ilgilendiğini söyleyen Yağtu, oğluyla evde vakit geçirmenin de kendisine rahatlama sağladığını belirtti.

“Set dışında gerçek hayatımla yeniden bağlantı kurmaya çalışırım. Spor yaparım, müzik dinlerim ve playlist hazırlarım. Oğlumla vakit geçirmek çok rahatlatıcı” dedi.