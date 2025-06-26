İtalya’nın Brescia kentindeki bir otelde 4 yaşındaki bir çocuk yüzme havuzunda anne ve babasının gözleri önünde boğularak öldü. Acı dolu olayın ardından havuzda cankurtaran olarak görev yapan 36 yaşındaki Matteo Formenti sosyal medyada eleştiri ve baskılarına dayanamayarak yaşamına son verdi.

Formenti’nin cesedi ormanlık alanda bir ağaca asılı olarak bulundu. İyi bir yüzücü olan kentte su sporlarına ilgisi ile tanınan Formenti ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Gabriele Zotti “Her iki olayda bizim için bir felakettir. Sosyal medyada başkalarını yargılamayın ve sorumlu bir şekilde kullanın" dedi.