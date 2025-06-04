İtalya Serie A devi ve son UEFA Şampiyonlar Ligi finalisti Inter, Calciopoli'den bu yana İtalyan futbolunun en büyük mali skandalının merkezinde yer aldı.

DIŞ MÜDAHALE LİGDE TUTTU

Londra merkezli finans danışmanının hazırladığı gizli raporda, Inter’in finansal yönetiminde şeffaf olmayan uygulamalarla, hayali sponsorlarla ve etkili gruplarla yakın ilişkileri ortaya çıktı.

Affaritaliani ve Rai tarafından yayımladığı rapora göre İtalyan kurumları ise tüm bu yaşananların üzerine örttü. Rapora göre Inter, 2019 yılında iflas etmesi veya küme düşmesi gerekirken dış müdahalelerin etkisi ile Serie A’da tutuldu.

FFP'NİN ÇEVRESİNDEN DOLANDI

2016-2019 yılları arasında Suning yönetimi altında, 300 milyon Euro'dan fazla şüpheli Çinli sponsor geliri kaydedildi. Bu şirketlerin futbolla bağlantısı olmaması ve mali raporların kamuoyuna açıklanmaması dikkatlerden kaçmadı. Ama kağıt üzerinde gelir gibi gösterilerek FFP kurallarının etrafından dolanıldı.

Yayımlanan rapora göre İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) ve Disiplin Kurulu’nun usulsüzlükleri görmezden geldiği, diğer kulüplerin ceza aldığı bu dönemde Inter’in korunduğu ortaya çıktı.

MAFYA BAĞLANTISI İDDİASI

2006 Calciopoli ve 2003 Parmalat krizinden sonra İtalyan futbolunu bir kez daha zor bir süreç beklerken Inter'in mafya ile bağlantılı işler yaptığı iddia edildi.

Inter’in bazı ultras gruplarının mafyayla bağlantıları olduğu iddiası da yeniden gündemde. Marotta’nın bu gruplarla arabuluculuk yaptığı, daha önce Juventus döneminde mafya bağlantılarıyla adı geçen kişilerle temas kurduğu kaydedildi.