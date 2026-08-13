İtalyan haber ajansı ANSA'nın aktardığı ilk bilgilere göre yangın ve patlama, fabrikanın barut presleme bölümünde meydana geldi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi ancak tesisteki riskler nedeniyle ekiplerin müdahalesinin başlangıçta güç olduğu bildirildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Patlamanın ardından tesis çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken olayın çıkış nedeni ve patlamanın nasıl gerçekleştiğine ilişkin soruşturma başlatıldı.

CAN KAYBI OLUP OLMADIĞI HENÜZ BİLİNMİYOR

Yetkililerden şu ana kadar olayda can kaybı veya yaralanma olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Patlamanın ardından ekiplerin tesisteki durumu kontrol etmek ve yangını güvenli şekilde söndürmek için çalışma yürüttüğü belirtildi.

SAVUNMA ÜRÜNLERİ TEDARİK EDİYOR

Lazio bölgesindeki Colleferro'da bulunan ve daha önce Simmel Difesa olarak faaliyet gösteren tesis, günümüzde KNDS Ammo Italy tarafından işletiliyor. Fabrikada kara ve deniz savunmasında kullanılan orta ve büyük kalibreli mühimmatın yanı sıra uzay araçlarında kullanılan katı yakıtlar üretiliyor.