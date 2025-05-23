İtalya Serie A'nın son haftasında şampiyonluk düğümü çözüldü.

Haftaya Inter'in 1 puan önünde giren lider Napoli, evinde Cagliari'yi konuk etti. Aynı saatte başlayan diğer maçta ise Inter, Como ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

YILDIZLARI SAHNE ALDI

Napoli evinde Cagliari'yi McTominay ve Lukaku'nun golleriyle 2-0 mağlup ederek puanını 82'ye yükseltti ve şampiyonluğa ulaştı. Como'yu deplasmanda 2-0 mağlup eden Inter ise 81 puanda kaldı ve 1 puan farkla ligi ikinci sırada tamamladı.

Serie A'da daha önce 1986/87, 1989/90 ve 2022/23 yıllarında mutlu sona ulaşan Napoli, şampiyonluk sayısını 4'e yükseltti.

CONTE TARİH YAZDI

Daha önce Juventus (2012-2013-2014) ve Inter (2021) ile Serie A şampiyonlukları yaşayan Antonio Conte, Napoli ile kazandığı bu şampiyonlukla birlikte, Serie A tarihinde üç farklı takımla şampiyonluk yaşayan ilk teknik direktör oldu.

Ayrıca Conte, Napoli’deki ilk sezonunda takımına en fazla puan kazandıran teknik direktör olarak kulüp tarihine geçti.