Serie A'nın 28. haftasında zirve yarışının iki iddialı takımı Juventus ile Atalanta karşı karşıya geldi. Maç, Atalanta'nın 4-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.

GALİBİYET GOLLERİ PEŞ PEŞE GELDİ

Atalanta, Juventus deplasmanında 4 golle büyük bir zafere imza attı. Gol perdesi 29. dakikada Retegui ile açıldı. İkinci yarıda da hız kesmeyen Atalanta, 46. dakikada De Roon, 66. dakikada Zappacosta ve 77. dakikada Lookman ile skoru 4-0'a taşıdı.

MÜTHİŞ ŞAMPİYONLUK YARIŞI

Juventus bu mağlubiyetin arından 52 puanda kalarak şampiyonluk yarışında çok geride kaldı.

Lider İnter 61, Napoli ise 60 puanda bulunuyor. Atalanta'nın da 58 puana ulaşması şampiyonluk yarışını iyice kızıştırdı.

KENAN YILDIZ İLK YARIDA OYNADI

Juventus'ta milli futbolcu Kenan Yıldız, maçın ilk yarısında görev aldı. Kenan, ikinci yarıda yerini Koopmeiners'e bırakmak zorunda kaldı.

Bu mağlubiyetle Juventus, ligdeki 2. yenilgisini alarak 52 puanla 4. sırada kalırken, Atalanta 58 puana yükseldi ve zirvede yer alan Inter ile arasındaki 3 puanlık farkı korudu.

JUVENTUS'TAN BİR İLK

Juventus, Atalanta'dan aldığı 4 golle birlikte uzun bir aradan sonra bir Serie A maçında 4 gol birden yemiş oldu. Siyah-beyazlılar, Ocak 2011'den bu yana ilk kez böyle ağır bir mağlubiyet yaşadı.

Atalanta, ligdeki bir sonraki haftasında lider Inter'i konuk edecek. Bu önemli mücadele 16 Mart günü TSİ 22:45'te oynanacak.