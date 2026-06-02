İtalya'nın güneybatı açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, Adriyatik ve Akdeniz havzasındaki 4 ülkede hissedildi. Yerin 250 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, bölgede kısa süreli panike neden oldu.

İtalya'nın güneybatı kıyıları, gece yarısı şiddetli bir depremle sarsıldı. Merkez üssü Güney İtalya'nın Cosenza şehrine bağlı Paola sahil kentinin 30 kilometre açıkları olan depremin büyüklüğü 6.2 olarak açıklandı.

4 ÜLKE BİRDEN HİSSETTİ

Yerel saatle 00.12'de (TSİ 01.12) denizde meydana gelen sarsıntı, coğrafi yakınlığı nedeniyle sadece İtalya'da değil; Yunanistan, Arnavutluk ve Hırvatistan'da da net bir şekilde hissedildi. Depremin yerin 250 kilometre gibi derin bir noktasında gerçekleşmiş olması, sarsıntının çok geniş bir alana yayılmasındaki en büyük etken olarak gösterildi.

BÖLGE BEŞİK GİBİ

Akdeniz'in bu aktif kuşağında son dönemde sismik hareketlilik dikkat çekiyor. Söz konusu bölgede daha önce de 10 Mart'ta 5.2 ve 21 Mart'ta 5.9 büyüklüğünde iki ayrı sarsıntı daha kaydedilmişti. Gece yarısı yaşanan bu son depremle birlikte, bölgedeki sismik hareketlilik son bir ayda üçüncü kez kritik seviyeye ulaşmış oldu.