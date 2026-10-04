İtalya'nın kuzeyinde yer alan tatil beldesi Garda Gölü kıyısındaki "Bella Italia di Peschiera del Garda" kamp alanında sabah erken saatlerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlerin yükselmesiyle birlikte saat 06.00 sıralarında kamp alanında yangın alarmı verildi.

24 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Olayın ardından Veneto Bölge Meclisi Başkanı Luca Zaia, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yangın dehşetini duyurdu. Zaia paylaşımında, "İtfaiye, 112 ve kurtarma ekipleri acil duruma müdahale ve yangından etkilenenler için olay yerinde bulunuyor. İlk belirlemelere göre 24 kişi yaralandı. Yaralılar hızla hastaneye kaldırıldı" ifadelerine yer verdi.

Olay yerinde ekiplerin soğutma ve müdahale çalışmaları sürerken, yetkililer yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla geniş çaplı inceleme başlatıldığını bildirdi.