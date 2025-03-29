İtalya’nın farklı şehirlerinde günlerdir devam eden gösteriler, cumartesi günü Roma’nın merkezindeki Santi Apostoli Meydanı’nda doruğa ulaştı. 250’ye yakın Türk öğrencinin katıldığı eylemde, Türkiye’deki demokratik hak ihlallerine ve polis şiddetine karşı sesler yükseldi. Protestoya, İtalya’da yaşayan Türkiye vatandaşları, aktivistler ve insan hakları savunucuları da destek verdi.

"BU DAHA BAŞLANGIÇ MÜCADELEYE DEVAM"

Eyleme katılan öğrenciler, Türkiye’deki adaletsizliklere karşı tepkilerini dile getirirken, “Hak, hukuk, adalet”, “Direne direne kazanacağız”, “Her yer ODTÜ, her yer direniş” gibi sloganlar attı. “İmamoğlu’na özgürlük” ve “Bu daha başlangıç” ifadeleriyle de Türkiye’deki siyasi tutuklulara dikkat çekildi.

Roma’daki bir üniversitede eğitim gören 23 yaşındaki bir öğrenci, Türkiye’deki arkadaşlarının anayasal haklarını kullanarak protesto etmek isterken maruz kaldıkları şiddet ve gözaltı süreçlerini şiddetle kınadı. Öğrenci, “Arkadaşlarımız evlerinden terörist gibi alındı. Kapıları koçbaşıyla kırılarak gözaltına alındılar. Biz de onların yerinde olabilirdik. Bu durum şoke edici ve trajik” diyerek, protestoların sadece Türkiye’de değil, dünyanın her yerinde özgürlük ve adalet talepleri için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

"KAÇMAK İÇİN DEĞİL ÜLKEMİZE FAYDALI OLMAK İÇİN BURADAYIZ"

Diğer öğrenciler de, Türkiye’deki polis zulmüne karşı çıkan ve hayatını kaybeden işçilere destek olmak amacıyla Roma’daki gösteriye katıldıklarını belirtti. “Biz ülkemizi seven gençleriz. Burada ülkemizden kaçmak için değil, ülkemize faydalı olmak için bulunuyoruz. Ancak bu hükümetle doğmadık. Gençlerin hayal ettiği Türkiye bu değil” ifadelerini kullandılar.

Demokrat Parti’den İtalyan milletvekili Andrea Casu, öğrencilere meydanda destek verdi. Casu, partisinin lideri Elly Schlein’in, gösteriye katılmaları gerektiğini belirttiğini ifade ederek, “Türkiye’de şu an yaşananlar kabul edilemez. Bu durum, sadece Türkiye’deki muhalefeti değil, tüm dünyayı ilgilendiriyor” dedi. Casu, Türkiye’deki siyasi tutukluların derhal serbest bırakılması çağrısı yaparak, “Gerçek ve olgun bir demokrasinin yerleşmesi için tüm dünya el birliğiyle harekete geçmeli” dedi.