İtalyan'nın Bari kentinin kırsalında 34 yaşındaki Türk bir tır şoförü, A14 otoyolunda kuzeye doğru seyrederken dehşeti yaşadı.

İtalyan olduğu anlaşılan yüzü maskeli 3 saldırgan, arabalarıyla aniden TIR'ın önüne kırarak silahlarını çekti. Yüksek hızla giden araçla yapılan manevralar TIR'ın kamerasına yansıdı.

Saldırganlar silahlarını en az 3 kere ateşledi. Panikleyen TIR şöförü yavaşça aracını durdurdu. Saldırganlar ise adamı silah zoruyla kendi araçlarına bindirmeye çalıştı.

Bu esnada bir başka saldırgan TIR çalma girişiminde bulundu. İtalyan basınına göre polisin olay yerine gelmesiyle saldırganlar TIR'la birlikte kaçtı ancak şöförü geride bıraktı.

Acil sağlık ekibi tarafından kurtarılan 34 yaşındaki sürücü, yetkililere göre "oldukça tedirgin oldu ancak sağlak durumu iyi."

Saldırganlar polisle yaşadıkları bir kovalamacanın sonunda yakalandı. Yüzü maskeli suçluların TIR'ı neden çalmak istediği bilinmiyor. Şöför, TIR'ın içinin tütün dolu olduğunu belirtti.