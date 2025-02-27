Roma Tre Üniversitesi’nden jeolog ve volkanolog Guido Giordano, yapılan son araştırmada Herculaneum’da bulunan kömürleşmiş odun parçalarının birden fazla kez aşırı ısındığını tespit ettiklerini belirtti. Giordano’ya göre, ilk süper sıcak kül bulutu 950°F (510°C) sıcaklığa ulaştı ve bu ani sıcaklık değişimi, adamın beynini camlaştırdı.

Giordano, bu tür sıcak kül bulutlarının 1991’de Japonya’daki Unzen Yanardağı ve 2018’de Guatemala’daki Fuego Yanardağı patlamalarında da görüldüğünü belirtti.

BİLİM İNSANLARI İKİYE BÖLÜNDÜ

Ancak, camlaşan beyin kalıntılarının gerçekten beyin dokusu olup olmadığı konusunda bilim insanları arasında anlaşmazlık devam ediyor. 2020 yılında yayımlanan bir araştırmada, Oxford Üniversitesi’nden moleküler arkeolog Alexandra Morton-Hayward, bu camlaşmış malzemenin dış araştırmacılar tarafından incelenmesine izin verilmediğini ve kül akıntılarının beyni camlaştıracak kadar sıcak ve hızlı soğuyamayacağını savunmuştu.

Camlaşmış beyin kalıntıları, 1960’lı yıllarda Herculaneum’da keşfedildi. Adamın, Roma İmparatoru’na tapınmayı teşvik eden Collegium Augustalium adlı binada bir yatağın üzerinde öldüğü belirlendi.

Giordano ve ekibi, mikroskobik analizlerle camlaşmış malzemenin beyin hücreleri ve sinir dokusu içerdiğini iddia ederek iddialarını güçlendirdi.

KESİN BİR SONUCA ULAŞMAK ZOR

Konuyla ilgili araştırmalar devam ederken, bazı bilim insanları yeni çalışmanın kesin sonuçlar sunmadığını düşünüyor. DePauw Üniversitesi’nden arkeolog Pedar Foss, bu araştırmanın önemli olduğunu ancak camlaşmış materyalin gerçekten beyin dokusu olup olmadığını anlamak için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini vurguladı.