UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup beşinci hafta maçında İtalya, Giuseppe Meazza'da ağırladığı Fransa'yı 3-1 yendi.

Fransa, 10. dakikada Michael Olise'nin golüyle öne geçti. İtalya, 26. dakikada Francesco Pio Esposito ile eşitliği sağladı. İlk yarı 1-1 sona erdi.

Esposito, 60. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı. İtalya, üç dakika sonra Davide Frattesi'nin golüyle üstünlüğü yakaladı. 75. dakikada yeniden penaltı için topun başına geçen Esposito, bu kez ağları sarstı ve maçın skorunu belirledi: 3-1.

İTALYA VE FRANSA 10 PUANDA

Bu sonuçla İtalya 10 puanla ilk sıraya yükselirken, aynı puana sahip Fransa ikinci sırada yer aldı. Haftayı Türkiye karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle tamamlayan Belçika, 9 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Henüz puanı olmayan Türkiye ise son sırada kaldı.

Grubun son haftasında İtalya ile Belçika, Fransa ile Türkiye karşı karşıya gelecek.

İNGİLTERE VE İSPANYA KAZANDI

A Ligi 3. Grup'ta İngiltere, Morgan Rogers ve Harry Kane'in golleriyle Hırvatistan'ı 2-1 mağlup etti. Hırvatistan'ın tek golünü Petar Sucic attı.

Aynı gruptaki diğer karşılaşmada İspanya, deplasmanda Çekya'yı Alex Baena ve Marc Pubill'in golleriyle 2-0 yendi.

C Ligi 1. Grup'ta Arnavutluk, Finlandiya'yı 2-0; Belarus da San Marino'yu deplasmanda aynı skorla mağlup etti. C Ligi 2. Grup'ta Ermenistan ile Kıbrıs Rum Kesimi 1-1 berabere kalırken, Karadağ sahasında Letonya'yı 2-1 yendi.