İtalya, Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki Ceuta kentine yaşanan kitlesel göçmen akınının ardından İspanya ile Schengen uygulamasını askıya aldığını açıkladı.

Karar kapsamında İtalya ile İspanya arasında uçak ve deniz yoluyla seyahat eden yolcular, Schengen kapsamındaki serbest dolaşım yerine yeniden pasaport kontrolünden geçirilecek.

İtalya İçişleri Bakanlığı ayrıca Fransa ile koordinasyon sağlanarak Fransa-İtalya kara sınırındaki denetimlerin sıkılaştırılacağını duyurdu. Açıklamada, uygulamanın amacının belgesiz göçmenlerin İtalya'ya girişini engellemek olduğu belirtildi.

Karar, Başbakan Giorgia Meloni hükümetine muhalefet partilerinin tepkisini çekti.

MELONİ AÇIKLAMIŞTI

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İspanya ile açık sınırları öngören Schengen düzenlemesini askıya almayı değerlendirdiğini açıklamıştı.

Meloni, X hesabından yaptığı paylaşımda, Sebte'den gelen görüntülerin "çarpıcı" olduğunu belirterek, "Kontrolsüz yasa dışı göç, Avrupa sınırlarının güvenliği açısından somut bir tehdit oluşturuyor" ifadelerini kullanmıştı.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de Schengen Bölgesi'nin İspanya'ya kapatılmasından yana olduğunu ifade etmişti.