Ülkede Katolik Kilisesinin en üst organı olan CEI'nin, Masumlar Enstitüsü (Istituto degli Innocenti) adlı sivil toplum kuruluşu ile Bologna Üniversitesine hazırlattığı rapor, Assisi kentinde düzenlenen 83. Genel Kurul toplantısında kamuoyuna açıklandı.

MAĞDURLARIN YÜZDE 70'İ 14-17 YAŞLARINDAKİ ERKEK ÇOCUKLARI

Raporda, 133 piskoposluk bölgesinden gelen bildirimler ele alındı. Çocuk mağdurların yüzde 70'inin 14-17 yaşlarındaki erkek çocukları olduğu ifade edildi.

Rahipler tarafından gerçekleştirilen ve fiziksel temas içeren çocuk istismarının, yüzde 55,6 ile raporda en yaygın istismar türü olduğu kaydedildi. Suçlanan kişilerden 123'ünün İtalyan yargı sistemine bildirildiği, bunlardan 57'si hakkında kesin mahkumiyet kararı verilerek hapis cezasına hükmedildiği belirtildi.

"UTANCIMIZI SAKLAMAYALIM"

CEI Başkanı Kardinal Matteo Zuppi, rahiplerin reşit olmayanlara yönelik cinsel istismarını "korkunç bir suç" olarak nitelendirdi. Zuppi, "Utancımızı saklamayalım. Buna adıyla hitap etmeli ve taşıdığı dehşeti kabul etmeliyiz" dedi.

Katolik Kilisesindeki cinsel istismar olaylarıyla mücadele eden İstismar Mağdurları Ağı (Rete L’Abuso) ise çalışmayı "yetersiz" bulduğunu açıkladı. Dernek, çalışmada mağdurlar için "tazminat" veya "adalet" kelimelerinin geçmemesinden üzüntü duyduğunu bildirdi.