İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), Türkiye ile ortaklaşa düzenleyeceği 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2032) için aday şehir ve statlarının listesini Avrupa Futbol Federasyonları Birliğine (UEFA) sundu.

FIGC'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, federasyon bugün UEFA’ya EURO 2032’ye ev sahipliği yapmaya aday 13 şehir ve 14 stadın listesini resmen bildirdi.

Buna göre FIGC, başkent Roma'dan iki stat (Olimpiyat Stadı ve Pietralata'da yeni inşa edilecek stadı) olmak üzere, Bari, Bologna, Cagliari, Floransa, Cenova, Lecce, Milano, Napoli, Palermo, Salerno, Torino ve Verona kentlerini sundu.

Konuyla ilgili görüşlerine yer verilen FIGC Giovanni Malago, "Memnunuz, büyük bir uluslararası etkinliğe layık şehirler ve tesisler sunma arzumuzu teyit etmiş olduk." ifadesini kullandı.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, daha önce farklı dönemlerde İtalyan basınına verdiği demeçlerde, İtalya'yı statları konusunda uyarmış ve bu organizasyon için altyapının zamanında hazır olması gerektiğini aksi halde şampiyonanın İtalya'da oynanamayacağını belirtmişti.