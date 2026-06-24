Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan, dik yamaçlara kurulu renkli evleri ve büyüleyici sahil şeridiyle UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Cinque Terre Ulusal Parkı, yeni sezonda kuralları sıkılaştırdı. Özellikle sosyal medya paylaşımlarıyla popülerleşen zorlu yürüyüş parkurlarında yaşanan kazaların önüne geçmek isteyen yetkililer, uygunsuz ayakkabı tercihlerine geçit vermiyor.

2.500 Euro’luk Uyarı: Parmak Arası Terlik Devri Bitti

Bölge yönetiminin aldığı radikal karara göre, zorlu patikalarda parmak arası terlik, sandalet veya yürüyüşe elverişsiz ayakkabılarla dolaşmak kesinlikle yasaklandı. Denetimlerin sıklaştığı parkurlarda kuralları ihlal eden ziyaretçilere 2.500 euroya (yaklaşık 130 bin TL) kadar idari para cezası uygulanabiliyor. Uzmanlar, kaygan zeminler ve dik yamaçlar göz önüne alındığında, bu kuralın yalnızca bir yasak değil, aynı zamanda hayati bir güvenlik önlemi olduğuna dikkat çekiyor.

Sadece Ayakkabı Değil: "Tek Yön" Kuralı ve Giriş Kartı Zorunluluğu

Cinque Terre yönetimi, aşırı turist yoğunluğunun yarattığı riskleri yönetmek için kapsamlı bir strateji yürütüyor: