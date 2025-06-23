PKK’nın Almanya’dan sonra en güçlü olduğu ülkelerden biri de İtalya.
FAHRİ VATANDAŞLIK VERİLDİ
İtalya’nın Montopoli di Sabina Belediyesi, düzenlenen bir törenle, PKK’nın İmralı’daki başı Abdullah Öcalan’a, "fahri vatandaşlık“ verdi.
Yapılan konuşmalarda, teröristbaşı Öcalan’dan sözde özgürlük savaşçısı olarak bahsedilirken sözde Kürdistan’ın federal bir ülke olarak kurulmasında büyük emekleri geçtiği vurgulandı.
SLOGANLAR ATILDI
İtalyan yetkililer ve PKK’lılar konuşmalar yaparken, izleyiciler arasındaki PKK’lılar destek sloganları attı.
İtalya, Öcalan Suriye'den çıkarıldıktan sonra da ona kısa süre kapılarını açmıştı.
Ancak tepkilere dayanamayarak ülkesinden çıkarmak zorunda kalmıştı.