Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı 4-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından stat hoparlörlerinden Toto Cutugno'nun "L'Italiano" şarkısı çalındı. Bu anlar, İtalyan spor programlarında geniş yer buldu.

İTALYAN BASININDAN ITALIANO'YA ÖVGÜ

Corriere dello Sport, "Italiano'nun zaferi L'Italiano ile kutlandı" başlığını atarken, Sprint e Sport "Italiano İtalya'dan uzaklaştı, kısa sürede idol haline geldi. Beşiktaş ligde ciddi bir şampiyonluk adayı olarak itibarını yeniden kazandı, Galatasaray'a mesafeli bir mesaj gönderdi" ifadelerini kullandı.

Fan Page ise "Italiano devrimi İstanbul'da hakimiyet kurdu. Takımı dönüştürdü, kulübün gönlünü kazandı. Avrupa Ligi zaferi taraftarları hayallere daldırdı" değerlendirmesinde bulundu.

FRANSIZ BASINI MARSİLYA'YI ELEŞTİRDİ

Fransız basını ise Marsilya'nın yenilgisine odaklandı. L'Equipe, "Marsilya, Avrupa Ligi'ne ağır bir başlangıç yaptı" derken, Le Figaro "Marsilya'nın çöküşü" başlığını attı. L'Equipe, Beşiktaş'ın üçüncü golünü eski Marsilya oyuncusu Amir Murillo'nun kafa vuruşuyla attığını hatırlattı. Le Figaro ise Fransa doğumlu İlhan Fakılı'nın sol kanattaki performansını öne çıkardı.