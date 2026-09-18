İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, İtalyan ticari gemilerinin Babülmendep Boğazı'ndan güvenli geçişini sağlamak üzere bölgeye savaş gemileri gönderileceğini bildirdi.

Roma yönetiminin bu adım için Avrupa Birliği’nin ortak bir karar almasını beklemeyeceğini belirten Crosetto, "Geçişi koruma kapasitesine sahibiz" diyerek, su yolunun geçit vermez hale gelmesi durumunda ekonomik sonuçların ağır olacağı uyarısında bulundu.

İtalya Savunma Bakanı, Roma’nın "karar alma süreçlerindeki bürokratik gecikmelerin halihazırda karmaşık olan durumu daha da kötüleştirmesine izin vermemesi gerektiğini" ifade etti.

DÜNYA İÇİN KRİTİK ROTA

Kızıldeniz’i Aden Körfezi’ne bağlayan Babülmendep Boğazı, Avrupa ile Asya arasındaki en yoğun deniz koridorlarından birini oluştururken; Süveyş Kanalı’na giden ve kanaldan gelen petrol, gaz ve konteyner trafiği için kritik bir rota niteliği taşıyor.

Yemen'i Afrika tarafındaki Cibuti ve Eritre'den ayıran ve en dar noktası yaklaşık 30 kilometre olan bu su yolundan tarihsel olarak küresel ticaretin yüzde 12 ila 15'i geçiyor.

Boğazın önemi, İran'ın ABD ve İsrail ile yaşadığı savaşın ortasında bu yılın başlarında Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü fiilen ele geçirmesiyle keskin bir şekilde arttı.

Dünyanın en önemli petrol geçiş noktasının tıkanması, Körfez'in ham petrol ihracatının büyük kısmını alternatif rotalara yönlendirdi.

Özellikle Suudi Arabistan, Hürmüz'ü tamamen devre dışı bırakmak için boru hatlarına ve Kızıldeniz sevkiyatlarına giderek daha fazla bağımlı hale geldi.

Bu durum, Babülmendep Boğazı'nı Körfez petrolünün küresel pazarlara ulaşması için açık kalan son ana damarlardan biri yaptı.

YEMEN'DE DENGELER DEĞİŞTİ

Yemen'de savaşın başladığı 2015 yılından bu yana Yemen hükümeti ve Husi milisleri arasında düzenli çatışmalar, sonuçsuz kalmıştı.

Ancak, İran destekli Husi hareketinin son birkaç haftada başlattığı hızlı taarruzla Yemen'in batısındaki Kızıldeniz kıyısının tamamını ve birkaç stratejik adayı kontrolü altına alması boğazın dengelerini değiştirdi.

Bu ilerleme Husilere su yoluna kısıtlamasız erişim sağlarken, grubun ABD veya müttefikleriyle ilişkilendirdiği gemilere saldırma geçmişi göz önüne alındığında uluslararası taşımacılık açısından ciddi bir gerileme olarak değerlendiriliyor.

ABD ve Avrupa Birliği ticari gemileri Husi saldırılarından korumak amacıyla askeri operasyonlar yürütmüş olsa da Yemen'deki çatışmaların tırmanması sebebiyle rotayı tamamen güvenli hale getirmekte zorlanıyor.