A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 4. hafta maçında deplasmanda İtalya ile karşılaşacak. Karşılaşmanın hakem kadrosu belli oldu. İTALYA - TÜRKİYE MAÇINA POLONYALI HAKEM İtalya'nın Bologna kentindeki Renato Dall'Ara Stadyumu'nda 5 Ekim Pazartesi günü oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak olan müsabakayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını vatandaşları Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Karol Arys olacak.



Maçta Polonya Futbol Federasyonu'ndan Piotr Lasyk VAR, İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Lukas Fähndrich ise AVAR olarak görev alacak. 3 MAÇTA 0 ÇEKTİK A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi'nde oynadığı 3 maçta da galibiyet sevinci yaşayamadı. Milliler Fransa'ya 1-0, İtalya'ya 4-1 ve Belçika'ya 3-0'lık skorlarla mağlup oldu.

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