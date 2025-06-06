Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde üç grupta altı maç oynandı. Gecenin en çarpıcı sonucunu sahasında dünya devi İtalya'yı konuk eden Norveç aldı.

I Grubu'nun üçüncü hafta mücadelesinde Ullevaal Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 3-0 kazanan Norveç, 3'te 3 yaptı. İtalya ise gruptaki ilk maçından farklı mağlup ayrılmış oldu.

Maça hızlı başlayan Norveç, 14. dakikada Alexander Sörloth ile öne geçti. Antonio Nusa, 34. dakikada sattığı golle farkı ikiye çıkardı. Norveç'in dünyaca ünlü yıldızı Erling Haaland, 42. dakikada ağları havalandırarak takımının soyunma odasına 3-0 önde girmesini sağladı.

İkinci yarıda skor avantajını koruyan Norveç, İtalya'yı 3-0 mağlup etti.

Bu sonucun ardından üçüncü maçından da galibiyetle ayrılan Norveç, 9 puanla I Grubu'nda liderliğini sürdürdü. İtalya ise ilk maçının ardından sıfır puanda kaldı.

I Grubu'ndaki diğer maçta ise İsrail, deplasmanda Estonya'yı 3-1 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltirken Estonya 3 puanda kaldı.

MAKEDONYA'DAN SÜRPRİZ SONUÇ

Gruplardaki sürpriz sonuç ise J Grubu'nda mücadele eden Kuzey Makedonya'dan geldi. Tose Proeski Arena'da güçlü rakibi Beşçika'yı konuk eden Kuzey Makedonya, geriye düştüğü mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrılmayı başardı.

Belçika, Maxim De Cuyper'in 28. dakikada kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Kuzey Makedonya, 86. dakikada Ezgjan Alioski ile beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 berabere sona erdi.

Bu sonucun ardından Kuzey Makedonya puanını 5'e yükseltti. Belçika ise ilk maçından 1 puanla ayrılmış oldu.

Grubun diğer maçında Galler, evinde oynadığı maçta Lihtenştayn'ı 3-0 mağlup ederek 7 puanla zirveye oturdu.

HIRVATİSTAN GOL YAĞDIRDI

Gruplarda en farklı skora ise L Grubu'nda Hırvatistan elde etti. Deplasmanda Cebelitarık'a konuk olan Hırvatistan, karşılaşmadan 7-0 galip ayrıldı.

Hırvatistan'a farklı galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Mario Pasalic, 30. dakikada Ante Budimir, 60 ve 63. dakikalarda Franjo Ivanovic, 73. dakikada Ivan Perisic, 77 ve 79. dakikalarda Andrej Kramaric kaydetti.

Gruba galibiyetle başlayan Hırvatistan, puanını 3'e yükseltirken, Cebelitarık sıfır puanda kaldı.

Gruptaki diğer karşılaşmada konuk ettiği Karadağ'ı 2-0 mağlup eden Çekya, 3'te 3 yaparak 9 puanla liderlik koltuğundaki yerini korudu. Karadağ ise 6 puanda kaldı.