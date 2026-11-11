İtalya'da binlerce okula gönderilen bomba tehdidi içeren anonim e-posta nedeniyle birçok okul tahliye edildi. İtalyan ANSA ajansının Eğitim Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, tehdit e-postası 6 binden fazla okula ulaştı.

Rainews24 kanalının haberine göre, “Mikhail Andropov” imzalı olduğu belirtilen e-postada bazı okullarda bomba bulunduğu öne sürüldü. Tehdit metninde “Sizi yok etmeye geldik.” ifadesi kullanıldı. E-postayı alan okullarda gerekli kontrollerin yapıldığı basına yansıdı.

Başkent Roma'da çok sayıda okul boşaltıldı. Appio-Tuscolano semtindeki okulların yanı sıra yakın çevredeki kreşler de tahliye edildi. Milano, Trieste, Bologna, Napoli, Reggio Calabria ve Sardinya Adası'ndaki birçok okula da bomba tehdidi gönderildi.

SOMUT TEHLİKEYE İŞARET EDEN BULGU YOK

Başbakan Giorgia Meloni, öğle saatlerinde sosyal medyadan yaptığı yazılı açıklamada hükümetin ihbarları yakından takip ettiğini, kolluk kuvvetleri ile kamu kurumlarının durumu izlediğini belirtti.

Meloni, “Halihazırda yürütülen incelemelerde, somut bir tehlikenin varlığına işaret eden herhangi bir bulguya rastlanmamıştır.” açıklamasını yaptı. İhbarların kamuoyunda korku ve endişe yaratmayı amaçlayan bir stratejinin parçası olarak değerlendirildiğini belirten Meloni, incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

Akşamüstü güvenlik komitesini toplayan Meloni, toplantının ardından sosyal medyada videolu bir açıklama paylaştı. Okullara yönelik asılsız ihbarlara ilişkin şunları söyledi:

“Bunu yapanlar, ülkenin durmasını, korkuya kapılmasını istiyordu. Ancak yarın uyandıklarında, çocuklarını okula götüren ve işe giden bir ülkeyle karşılaşacaklar. Verebileceğimiz en iyi ve en güçlü yanıt budur.”

Meloni ayrıca, “Anonim bir e-postanın çocuklarımızın okul takvimini belirlemesine izin vermeyeceğiz.” dedi.

MUHALEFETTEN PARLAMENTOYA BİLGİ ÇAĞRISI

Benzer olayların İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinde de yaşandığına işaret eden Meloni, geçen hafta yolcu uçaklarına yapılan bomba ihbarlarının da asılsız çıktığını hatırlattı. Güvenlik konusunda iktidar ve muhalefet ayrımı olmadığını belirterek ertesi gün muhalefet liderleriyle görüşeceğini söyledi.

Muhalefetteki 5 Yıldız Hareketi milletvekili Luca Pirondini ise bunun ciddi bir alarm olduğunu vurguladı ve İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi'yi parlamentoya bilgi vermeye çağırdı.

Ülkede geçen haftalarda süpermarketlerin buzdolaplarını hedef alan siber saldırılar ve uçaklara yönelik asılsız bomba ihbarları yaşanmıştı. Ayrıca 2 Kasım'da 280 okul müdürüne gönderilen tehdit e-postaları da asılsız çıkmıştı.