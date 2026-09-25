İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, okullarda burka ile nikap kullanımını yasaklayan tasarının Bakanlar Kurulu'ndan onaylandığını duyurdu.

Meloni, "Bakanlar Kurulu bugün okullara ilişkin kararnameyi onayladı" ifadesini kullanarak, "Söz konusu kararname, sınıflarda yeterli İtalyanca dil becerisine sahip olmayan öğrencilerin sayısına yüzde 30'luk bir üst sınır getiriyor" dedi.

Meloni, "Söz konusu kararname, sınıflarda yeterli İtalyanca dil becerisine sahip olmayan öğrencilerin sayısına yüzde 30'luk bir üst sınır getiriyor, dilin öğrenilmesine yönelik daha fazla imkan sağlıyor ve okullarda burka ile nikap kullanımını yasaklıyor" diye konuştu.

Meloni, "Bunlar, ayrışma yerine gerçek bir bütünleşmeyi teşvik eden, getto sınıfların oluşumunu engelleyen ve tüm öğrenciler için fırsat eşitliğini güvence altına alan, sağduyuya dayalı tedbirlerdir" ifadesini kullandı.

Meloni, "İzlemeyi amaçladığımız yol budur: Kurallardan ödün vermeden bütünleşmeyi sağlayan, en büyük zorluklarla karşılaşanları destekleyen ve herkesin aynı başlangıç noktasından yola çıkmasını temin eden bir okul sistemi" dedi.