İtalya'da bir sağlık kuruluşunda hemşire olarak görev yapan Midyatlı Tajdin Özmen ile avukat Tamara Veronica Schriber, aynı dil kursunda tanıştı. Kısa sürede evlilik kararı alan çift, düğünlerini damadın memleketi Midyat'ta yapmaya karar verdi. Evlilik ile Müslüman olmaya da karar veren Tamara Veronica Schriber'i, mutlu gününde annesi, kardeşleri, akrabaları ve arkadaşları da yalnız bırakmadı. Midyat'ta düğün salonunda düzenlenen törende yöre gelenekleri yaşatıldı. Kemençe ve davul ile başlayan düğünde gelin ve damat ilk danslarını yaptı. Daha sonra davetliler Midyat'ın yöresel oyunları ve halaylarla eğlendi. İtalya'dan gelen misafirler de halay halkasına katılıp güzel görüntüler oluşturdu. Düğünde pasta kesildi ve ardından takı töreni yapıldı.

‘MİDYAT’A HAYRAN KALDILAR’

Damat Tajdin Özmen, “Düğünümüzü güzel Midyat'ımızda yapmaktan dolayı çok mutluyuz. İtalya'da yaşıyorum, eşim de İtalya'da yaşıyor. Orada bir dil kursunda tanıştık. Ben sağlık personeliyim, kendisi de avukat. Tanıştık ve birbirimizi sevdik. Orada da düğün yaptık, burada da düğün yaptık. Hem ben onların kültürünü gördüm, hem de kendi kültürümüzü, güzel Midyat'ımızı onlara tanıtma fırsatı buldum. Bundan da çok mutluyum. Düğüne ailesi, arkadaşları da geldi. Oradaki birçok insan buraya geldi. Midyat hakkında açıkçası pek bir fikirleri yoktu. İlk beklentileri ve izlenimleri, buranın küçük, köy gibi bir yer olduğuydu ama gelip gördüler, Midyat'a o kadar turist geliyor ki şaşırıp kaldılar. Gerçekten Midyat'ın kültürüne, doğasına, taşına ve tarihine hayran kaldılar. Bu kadarını beklemiyorlardı. Midyat'ı çok sevdiler. Düğün için kısa süreliğine gelmişlerdi ama bir daha tatil yapmak için yine gelmek istiyorlar. Çok mutluyuz. İki kültürü bir araya getirdik. Zaten Midyat'ımız da kültürler şehri, kültürlerin kardeşçe yaşadığı bir şehir. Burada yaşadığım için de mutluyum. Düğünümüze gelen tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Damadın akrabası Abdurrahim Aktaş da “Farklı bir düğün. Gelinimiz İtalya'dan Midyat'a gelmiş. Midyat ile İtalya arasında bir dünürlük hikayesi var. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Tabii ki Midyat’ın da İtalya'dan az kalır yanı yok. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Çiftimize mutluluklar diliyorum” dedi.