Devre arası transfer dönemi öncesi Fenerbahçe’de Hakan Çalhanoğlu sesleri yükselmeye başladı. Sarı-lacivertliler, orta sahaya takviye yapacak. İtalyan basını da Kanarya’nın Hakan’ın peşinde olduğunu yazdı. 32 yaşındaki orta sahanın Inter ile devam edip etmeyeceği belirsizliğini korurken Fener’in güçlü bir teklifle İtalyan kulübün kapısını çalmaya hazırlandığı belirtildi. Inter’in, senelik 6.5 milyon Euro kazanan Hakan’ın maaşında indirime gitmek istediği de ifade edildi. Bu arada Galatasaray ve Juventus’un da milli futbolcu için devrede olduğu öğrenildi.