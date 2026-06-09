Galatasaray’ın transfer operasyonu İtalyan basınında manşetleri süsledi. La Gazetta della Sport, sarı-kırmızılıların Dusan Vlahovic’e teklif yaptığını yazdı. Haberde Cimbom’un Vlahovic’e 10 milyon Euro maaş ve 5 milyon Euro’luk imza parası önerdiği belirtildi. Ayrıca Randal Kolo Muani’nin de Galatasaray’ın ilgilendiği isimlerden biri olduğu aktarıldı. Juventus’la kontratı biten ve serbest oyuncu statüsünde olan Vlahovic, 23 maçta sahaya çıkarken 10 gol ve 2 asist kaydetti. Sezonu Tottenham’da kiralık olarak tamamlayan ve PSG’ye dönen Randal Kolo Muani, görev yaptığı 41 maçta 5 gol ve 4 asistle oynadı.