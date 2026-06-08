Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve şampiyonluk serisini 4 sezona çıkaran Galatasaray, gözünü transfer çalışmalarına çevirdi.

Sarı kırmızılı ekibin yıldızı Victor Osimhen'in taliplerinin artması ve Mauro Icardi'nin henüz sözleşme teklifine yanıt vermemesi nedeniyle forvet hattında yaşanabilecek değişime hazırlıklar devam ediyor.

ALTERNATİFLERİ HAZIR

Galatasaray için İtalyan basınından sürpriz bir iddia gündeme geldi. La Gazetta della Sport'ta yer alan habere göre Osimhen'in ayrılığı düşündüğü, Atletico Madrid ve Avrupa'dan bazı kulüplerle görüşmelerde bulunduğu öne sürüldü. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in daha önce katıldığı bir yayında Osimhen'i satmayacaklarını belirtse de yıldız oyuncu için Chelsea'nin de devrede olduğu biliniyor.

Söz konusu haberde Galatasaray'ın Juventus'la sözleşmesi bu ay sona erecek Dusan Vlahovic'le ilgilendiği ve yıldız golcüye sunduğu teklifin detaylarına yer verildi. Haberde, sarı-kırmızılı ekibin Vlahovic'e sezonluk 10 milyon Euro ve takımda kaldığı her sezon için 5 milyon Euroluk bir bonus teklif ettiği iddia edildi. Ayrıca Randal Kolo Muani'nin de Galatasaray'ın ilgilendiği isimlerden biri olduğu aktarıldı.